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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) HIRSIZ SERT KAYAYA  DENK GELDİ

* Fatih'te polisten kaçan şüpheli, sokakta  15 yıllık  profesyonel boksörle karşı karşıya geldi

01 Eylül 2017 16:32

* Fatih\'te polisten kaçan şüpheli, sokakta  15 yıllık  profesyonel boksörle karşı karşıya geldi.
* Boksör, şüpheliyi yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. 
* O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özgür EREN İSTANBUL (DHA) 
Olay Fatih Mollafenari Mahallesinde bir sokakta geçen hafta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi,  pırlanta satan bir dükkana girmeye çalıştı. Bu sırada dükkanın alarmı çalınca polise ihbar gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin dükkana girmeye çalıştığını gördü. Polisi gören kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada karşısına 15 yıllık profesyonel boksörlük yapan Kadir Sevim çıktı.

GARDINI ALIP YAKALADI
Polislerin, \'Tutun, yakalayın, hırsız\' diye bağırması üzerine gardını alan boksör, şüpheliyi yakaladı. Yere düşen hırsızlık şüphelisi arkadan gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürdü.
Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Görüntü Dökümü
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-Güvenlik Kamerası
- Şüphelinin kaçışı
- Polis ekiplerinin  kovalaması
- Boksörün gardını alması
- Boksörün şüpheliyi yakalaması
- Polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına alması

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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