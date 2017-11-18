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DHA İSTANBUL - (ÖZEL HABER) ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİL KAZA YAPARAK DURABİLDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA  Şişli'de polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı

18 Kasım 2017 10:11

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA 
Şişli\'de polislerin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucunda otomobil taksiye çarparak durabildi. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Şişli Feriköy Mahallesi, Bozkurt Caddesi üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rumeli Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Abdullah Furkan Kartal yönetimindeki 34 LP 5756 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. 

\'DUR\' İHTARINA UYMAYARAK KAÇMAYA BAŞLADI
İçinde 2\'si kadın 3 kişinin bulunduğu otomobil polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca yaşandı.

TAKSİYE ÇARPARAK DURABİLDİ
Yaklaşık yarım saat süre kovalamacanın ardından otomobil Bozkurt Caddesi\'nde bir taksiye çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 2 kadın araçtan inerek yaya olarak kaçtı. Sürücü Kartal, polis ekipleri tarafından göz altına alınarak Feriköy Polis Merkezi Amirliği\'ne götürüldü. Otomobilde yapılan incelemelerde aracın arka koltuğunda mermi kovanı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntü
-Polis ekipleri aracı incelemesi
-Lüks otomobilin sürücüsü gözaltına alınması
-Kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırılan araçlar
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Sağlık ekipleri ve Trafik polisi
-Lüks otomobilin içerisinde boş kovan
-Görgü tanıyla röp.
-Genel ve detaylar
 

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