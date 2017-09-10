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DHA İSTANBUL - (ÖZEL HABER) İTFAİYE ERİ YARALI MARTIYI KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

DHA İSTANBUL - (ÖZEL HABER) İTFAİYE ERİ YARALI MARTIYI KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI *Beşiktaş-Kadıköy İskelesi'nde vapur bekleyenler denizde yaralı bir martı olduğunu görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi

10 Eylül 2017 19:43

DHA İSTANBUL - (ÖZEL HABER) İTFAİYE ERİ YARALI MARTIYI KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

*Beşiktaş-Kadıköy İskelesi\'nde vapur bekleyenler denizde yaralı bir martı olduğunu görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. 

*Denize giren itfaiye eri kanatlarından yaralanan martıyı denizden çıkararak veterinere götürdü. 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA
Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Vapur İskelesi önünde yaralı bir martı olduğunu görenler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri denizde ayakları yukarıda ters şekilde çırpınan martıya ulaşamadı. Martıya ulaşmak için deniz polisinden yardım istendi. Bir süre sonra dalgaların yardımıyla yaralı martı kıyıya yanaştı. Beşiktaş İtfaiyesi\'nde görevli Sinan Mıhçı yaralı martıyı kurtarmak için denize atladı. Yaralı martıyı denizden çıkaran Mıhçı \" Bizler itfaiye teşkilatı olarak yüzlerce martı, kedi ve canlıyı kurtarıyoruz. Sadece insan kurtarmıyoruz. İşimiz sadece yangın söndürmek değil. Kurtarma çalışması da yapıyoruz. Şimdi yaralı martıyı veterinere götürerek gerekli bakımlarını yaptıracağız\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Kadıköy İskelesine gelen itfaiye ekibi
-İtfaiye ekibinin yaralı martıya bakmaları
-Bir itfaiye erinin denize girerek martıyı çıkarması
-Yaralı martıdan görüntü
-İtfaiye erinin denizden çıkarılması
-İtfaiye eri ile röp.
-İtfaiye ekibinin gidişi
-Genel ve detaylar
 
10.09.2017 - 14.58 Haber Kodu : 170910090

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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