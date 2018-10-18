DHA İSTANBUL - (özel görüntüyle)- BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET EVİNDE YAŞANANLARIN DETAYLARI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Müslim SARIYAR /İSTANBUL, (DHA)

Bahçelievler\'de bir evde kız çocuğu silahla vuruldu. Evde yüklü miktarda uyuşturucu ve silahın bulunduğu evdeki 5 çocuk durumu polise ve sağlık ekiplerine haber vermeyince 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Olay önceki gün öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi Aydoğdu sokak üzerinden bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız önceki 14 yaşındaki kız kardeşi Fatima Ç.\'yi de yanına alarak o sırada dışarıda olan arkadaşı Y.A.\'nın evine gitti. Evde Y.A\'nın kardeşi B.A. (16) ile birlikte arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) bulunuyordu. Bir süre sonra evde ateşlenen silahla Fatima Ç. karnından yaralandı. Paniğe kapılan abla B.Ç. ve diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu için durumu sağlık ve polis ekiplerine haber vermedi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLARI TAŞIMIŞLAR

Fatima Ç. kanlar içinde yatarken evde bulunan E.T. ile abla B.A. dairede bulunan silah ve uyuşturucu maddeleri başka eve taşıdı. Evde ve silah üzerinde temizlik yapan çocuklar cep telefonlarındaki delil olabilecek her şeyi sildi. Hala hayatta olan ve yaralı halde bekleyen Fatima için temizlik ve taşıma işlerini bitiren çocuklar ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı tüm müdahalelerine rağmen kurtaramadı. Çok kan kaybeden genç kızın zamanında haber verilmesi durumunda kurtarılabileceği öğrenildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLER

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olaya karışan çocuklar gözaltına alındı. Çocuklar ifadelerinde çelişkili ifadeler verince polis ekipleri araştırmalarını derinleştirdi. Çocuklar ilk ifadelerinde 14 yaşındaki Fatima\'nın boş arsada intihar ettiğini sonra eve taşıdıklarını söylerken, polis ekipleri evde temizlik yapıldığını belirledi. Daha sonra ifadelerini değiştiren ve polise olay anlatamaya başlayan çocuklar. Evi temizlediklerini silah ve uyuşturucuyu başka eve sakladıklarını itiraf etti. ilk olarak başka silah gösteren çocuklar, daha sonra gerçek silahın yerini söyledi.

EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Çocuklar sorgularında olay yaşanınca anne Aysun K. \'yı aradıklarını onun da evin sahibi Sevgi Ü.\'yü arayıp durumu anlattığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri B.A.\'nın annesi Aysun K. ile erkek kardeşini gözaltına aldıktan sonra uyuşturucu ve silahların götürüldüğü eve baskın düzenledi. Yapılan baskında 1,5 kilogram skunk, 22 adet taş kokain, 3 adet tüfek ve mermi ile birlikte iki adet tabanca ele geçirildi. Sevgi Ü. de gözaltına alındı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet savcılığı ifadesinde E.T, \"Fatima Ç. silahı buldu. Ablası Büşra Ç. \'sıkamazsın, sıkamazsın\' dedi. Bunun üzerine Fatima silahı karnına dayayarak ateşledi\" dedi. Abla B.Ç. ise savcılık ifadesinde ,\"Y.E. adliyedeydi. E.T. \'Y.E. tutuklanacak, bitik, mahvolduk\' diyerek tuvalete gitti. Jiletle kollarını kesmek istedi fakat engelledik, bu sırada silahı aldı. Silahı da elinden aldım yastığın altına koydum. Sakinleştirdik. Sonra kardeşim Fatima koltuğa uzandı. Üzerine battaniyeyi örttü. \'Dur silah ateşlenecek\' diye elinden aldım. Sonra sehpa üzerine koydum diyor. Sonra ben uyudum. Silah sesine uyandım. Kardeşim vurulmuştu. Ne yapacağımızı bilemedik .O sırada evi ve silahı temizledik. Koltuk üzerindeki boş kovanı alıp evimizin oradaki boş arsaya attık. Cesedi de başka odaya taşıdık. Evdeki silahı ve uyuşturucuları başka eve taşıdık\" diye konuştu.

ADLİYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan abla B.Ç. ile birlikte E.T., A.A. ve B.A. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan dört kişi de tutuklandı. Gözaltına alınan Aysun K., kardeşi ve Sevgi Ü. ise emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Abla B.Ç ile hayatını kaybeden Fatima Ç.\'nin sabıka kaydı olmadığı öğrenilirken tutuklananların \'uyuşturucu satışı\' ve \'üretimi\'nden sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Gözaltına alınmalarına ait güvenlik kamera görüntüsü

Vatandaş ile röportaj

Şüphelilerin adliyeye sevki

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