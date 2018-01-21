DHA İSTANBUL - (ÖZEL) CİP, BİNANIN DUVARINDAN İÇERİ GİRDİ....

* Kazada, cipin içindeki 2 kişi yaralandı.

Haber:İbrahim AKTÜRK - Kamera:Murat SOLAK / İstanbul, DHA

Başakşehir\'de, sürücüsünün kontrolden çıkan cip, bir binanın duvarından içeriye girdi. Kazada, cipin içindeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.00 sıralarında Bahçeşehir\'de bulunan Süzer Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 AY 1537 plakalı cipin sürücüsü Murat Atakan Kayala, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, hızla gelerek cadde üzerinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki duvara ok gibi saplandı. Yarısına kadar bina duvarından içeri giren cip, kullanılamaz hale gelirken, içindeki sürücü Murat Atakan Kayala ve yanında bulunan Şinasi Yurtsever de yaralandı. Kazayı görenler, hemen olay yerine gelerek yaralılara yardım etti. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, cipin hızla geldiğini ve kontrolden çıkarak, binanın duvarını delip içeri girdiğini söyledi. Cip, daha sonra çekiciyle olay yerinden kurtarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların, hastanede tedavisi sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin hızla yokuştan yukarı doğru çıktığı görülüyor. Ardından, araç binanın duvarına çarparak içeri giriyor. Kazadan kısa süre sonra araçtan dumanlar yükseliyor. Çevredekiler, aracın içindeki yaralılara müdahale etmek için yardıma koşuyor.

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:

-Hızla gelen cipin görüntüsü

-Cipin bina duvarına çarpması

-Araçtan yükselen dumanlar

-Çevredekilerin yardıma koşması

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Bina duvarından giren cipin görüntüsü

-Binadan detay görüntü

-Muhabir anonsu

-Çekicinin cipi çıkarması

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Detaylar

