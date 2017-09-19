DHA İSTANBUL - (ÖZEL) "PATRON" HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

* Beyoğlu\'nda bir iş yerine giren hırsız, çekmeceleri kurcalarken polisi karşısında gördü.

* Ayaklarını masaya uzatan hırsız, \"Ben buranın sahibiyim, çıkın dışarı\" dediği polisi kandıramadı.

* İşyerinde yaşanan o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir işyerine giren hırsız, polisleri karşısında görünce \"patron\" numarası yaptı. Ayaklarını masaya uzatıp \"Ben buranın sahibiyim, çıkın dışarı\" diyen hırsız gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Olay, Beyoğlu\'nda dalış, sualtı, kayak, dağcılık ürünleri satan bir mağazada meydana geldi. 30 yaşlarında bir kişi gece saatlerinde iş yerinin camını kırıp içeri girdi. Alarm merkezine giden sinyal üzerine de mağazaya polis ekibi yönlendirildi. Bu sırada alarmdan haberi olmayan kişi, içeride çekmece ve kasayı karıştırıyordu. Ssaat ve bir miktar para çalan kişi bir anda karşısında polisleri buldu. Bu sırada hırsızın rahat tavırları polisi bile şaşkına çevirdi. İş yeri sahibi olduğunu söyleyen hırsız, ayaklarını masanın üzerine attı, polise çıkıştı. \"Ben buranın sahibiyim, çıkın dışarı\" diyen hırsız, tüm çabalarına rağmen gözaltına alınmaktan kurtulamadı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

\"ALARM ÜZERİNE MAĞAZAYA GELDİK\"

Güvenlik şirketinin araması üzerine mağazaya geldiklerini söyleyen iş yeri çalışanı Orçun Bostancı, \"Camı kırıp içeri girmiş. Kasayı boşaltmış. Alarm üzerine mağazaya geldik. Polisler de buradaydı. Ekipler içeri girdi. Hırsız, \'Dükkanın sahibi benim\' deyip iş yerini terk etmek istemedi. Polis sonra şüpheliyi gözaltına aldı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Şüphelinin iş yerinde etrafı karıştırması

-Polisin iş yerine gelmesi

-Şüphelinin rahat tavırları

-Şüphelinin bacaklarını masaya atması

-Şüphelinin gözaltına alınmasıx

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

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-İş yeri çalışanı ile röp.

-İş yerinden detaylar

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