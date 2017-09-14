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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - YAN YANA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

  - Ankara'daki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, İstanbul'da toprağa verildi

14 Eylül 2017 18:07

 

- Ankara\'daki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, İstanbul\'da toprağa verildi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Ankara\'da park halindeki TIR\'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara  Çamlıdere TEM\'deki Cankurtaran Rampası Su deposu mevkiinde Oktay Aslantaş yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR\'a arkadan çarpmıştı. Kazada otomobilde bulunan Oktay Aslantaş ile aynı aileden 61 yaşındaki Cemal, 53 yaşındaki Sare, 30 yaşındaki Selma ve 19 yaşındaki Seda Nur Aslantaş hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi için Maltepe\'de bulunan Altayçeşme Sarı Camii\'nde öğle namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı.Cenazeye katılanlar tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.Dua ve helallik  alındıktan sonra cenazeler Yenidoğan mezarlığında yan yana  toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazelerin camiye gelmesi
-Cenazeye katılanlardan görüntü
-Cenazelerden görüntü
-Yakınlarının cenazeye sarılarak ağlaması
-Dua ve helallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Genel ve detay görüntüler
 

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