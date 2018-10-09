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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA 2 EKİM'DE NELER YAŞANDI ?

Haber: Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın girdiği 2 Ekim'de hareketlilik yaşandığı öne sürüldü

09 Ekim 2018 21:28

Haber: Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın girdiği 2 Ekim\'de hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.
İddialara göre, 2 Ekim Salı günü binada çalışan 28 Türk\'e, diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi. 4 Ekim\'de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı. Öte yandan, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Konsolosluktan görüntüler
 

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