DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - NAYLON ALTINDA YAŞAM

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Zeytinburnu\'nda bir üst geçidin altında yağmurdan korunmak için naylonlarla üstünü kapatarak yatan çıplak ayaklı adam görenlerin yüreklerini burktu.

D-100 Karayolu yan yol Ambarlar mevkiinde bir üst geçit köprüsünün altında çıplak ayaklı ve üstünü naylonlarla kapatarak yerde yatan bir kişi dikkat çekti. Naylon açıldığında içinde yatan kişi, \"Yağmurda ıslandım onun için buradayım, yağmurdan korunmak için sığındım. İki haftadır burada kalıyorum\" diye konuştu. \"Gidecek yeriniz yok mu\" sorusu üzerine sessiz kalarak üstünü kapattı. Adı söylemeyen hikayesini anlatmayan kişinin çaresizliği yürekleri burktu.

Görüntü Dökümü

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-D-100 yan yol üst geçit köprü altı

-Ayakları çıplak üstü naylonla kapalı yerde yatan kişi

-Naylonun açılması

-Yerde yatan kişinin konuşması

-Gidecek yeriniz yok mu sorusuna bakışları ve üstünü kapatması

-Genel ve detay görüntüler

