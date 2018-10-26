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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - İSTANBUL'DAN BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) Medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'un tarihi noktalarında kaydedilen görüntüler görsel şölen ortaya çıkardı

26 Ekim 2018 15:03

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul\'un tarihi noktalarında kaydedilen görüntüler görsel şölen ortaya çıkardı. Büyüleyici manzaralar, şehrin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çamlıca semalarında yükselen güneş, gökyüzünde yolculuk yapan bulutlar, Boğaz\'dan geçen vapur ve tekneler, trafikte seyreden araçlar, tarihi şehrin işlek caddelerinde yürüyen insanlar… Ekim ayı içerisinde İstanbul\'un farklı noktalarından kaydedilen hızlandırılmış görüntülerin birleşimi seyrine doyum olmayan bir görsel şölene sahne oldu.

 

Görüntü Dökümü

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- 10 saniyelik planlarla İstanbul manzara görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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