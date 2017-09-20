DHA İSTANBUL - ÖZBEK KADINI KOCASI ÖLDÜRMÜŞ, CİNAYET ANI KAMERADA...

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da geçtiğimiz Ağustos ayı içinde sokak ortasında öldürülen Özbekistan uyruklu Zarifa Shokirova\'yı ayrı yaşadığı kocasının öldürdüğü belirlendi. Katil zanlısı koca Mabud N.\'nin olaydan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, ona yardım eden arkadaşı Özbekistan uyruklu Nadir A. polis tarafından yakalandı. Cinayet anının saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Yenikapı\'da 20 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda güpegündüz bir kadın 4 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. İki kişi olduğu belirlenen saldırganlar olaydan sonra kaçmışlardı. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, Zarifa Shokirova\'nın bir süre önce eşi Mabud N. ile birlikte İstanbul\'a çalışmaya geldiğini tespit edildi. Ancak ikilinin kavga ettikleri ve ayrı evlerde yaşamaya başladıkları öğrenildi.

Bunun üzerine ifadesi alınmak üzere aranan kocanın cinayettin hemen ardından yurt dışına çıktığı tespit edildi. Polis şüpheli Mabud N.\'nin olay öncesi ve olay sırasında birlikte olduğu bir şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayla ilgili aranan Nadir A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Poliste ifade veren Nadir A., çiftle arkadaş olduklarını eşini bulamayan Mabud N.\'ye yardımcı olmak için genç kadını arayarak buluşmaya çağırdığını itiraf etti. Polisteki ifadesinde cinayet işleneceğini bilmediğini söyleyen Mabud N.\'nin buluştuklarında yanlarına gelen Mabud N.\'nin hiç bir şey söylemeden Zarifa Shakirova\'yı bıçakladığını anlattığı öğrenildi.

Polise işlemleri tamamlanan şüpheli Nadir A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yurt dışına kaçan şüpheliyi yakalanması için interpol aracılığıyla işlemlerin başlandığı öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anının MOBESE kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Özbek kadının bir kişi ile buluşma yerine geldiği, bir süre sonra da bıçaklandığı ve yere düştüğü görülüyor. Kadının düşmesinin ardından da şüphelilerin kaçtığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Güvenlik kamera görüntüleri

-Kadının biriyle buluşma yerine gelmesi

-Kadının yanına gelen kişi tarafından bıçaklanması

-Kadının bıçaklandıktan sonra yere düşmesi

-Bıçaklayan kişinin olay yerinden kaçması