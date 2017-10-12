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DHA İSTANBUL - ÖZ ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN KADINDAN "YEŞİL ADAM"LI SAVUNMA

Haber: İSTANBUL DHA Bağcılar'da 9 ay önce biri 5 aylık, diğeri 5 yaşındaki öz çocuklarını boğarak öldürdüğü iddia edilen Hatice Tiryaki(26) ikinci kez hakim karşısına çıktı

12 Ekim 2017 14:27

Haber: İSTANBUL DHA
Bağcılar\'da 9 ay önce biri 5 aylık, diğeri 5 yaşındaki öz çocuklarını boğarak öldürdüğü iddia edilen Hatice Tiryaki(26) ikinci kez hakim karşısına çıktı. Hastanede tedavi gördüğünü ancak iyileşemediğini gözyaşları içinde anlatan sanık Tiryaki,  “Sürekli yavrularımı görüyorum. \'Anne bizi neden öldürdün, neden bunu bize yaptın\' diyorlar. Yeşil adamı da görüyorum. \'İntihar etmen gerekiyor diyor\' bana. Ölmemi istiyor\" dedi.

SANIK TİRYAKİ DURUŞMADA HAZIR BULUNDU
Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hatice Tiryaki ve avukatı hazır bulundu. Geçen duruşmada psikolojisinin bozulduğunu ve yaratıklar görmeye başladığını, \'Yeşil Adam\'ın söylemesi üzerine çocuklarını boğduğunu söyleyen sanık Tiryaki bu duruşmada da şunları anlattı:  “Doktorlarla görüştüm. Sürekli yavrularımı görüyorum oradalar. Ağızlarından, burunlarından kan geliyor. \'Anne bizi neden öldürdün, neden bunu bize yaptın\' diyorlar. Mezarın altında görüyorum onları. Anne nefes alamıyoruz, bizi buradan çıkar diyorlar. Yeşil adamı da görüyorum. \'İntihar etmen gerekiyor diyor\' bana. Ölmemi istiyor. \'Ölmen gerekiyor artık senin\' diyor\" dedi.  
Hastanede tedavi gördüğünü söyleyen sanık Tiryaki mahkeme heyetine, “İlaçlarla beni iyileştirmeye çalışıyorlar. Henüz iyileşemedim\" diye konuştu. 

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Sanık Hatice Tiryaki\'nin akıl sağlığıyla ilgili raporun Adli Tıp Kurumu\'ndan gelmesinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDE
İddianamede 4 Şubat 2017 tarihinde şüpheli Hatice Tiryaki 5 yaşındaki Muhammed Tiryaki ile 5 aylık kızı Rabia Tiryaki\'yi boğarak öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede Hatice Tiryaki\'nin \"Altsoydan akrabayı kasten öldürmek\" suçundan 2\'şer kez  25 yıl hapis cezası isteniyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Olayla ilgili arşiv görüntüler (4 Şubat)
 

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