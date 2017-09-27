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DHA İSTANBUL - OYUNCU RÜZGAR ERKOÇLAR İLE TUĞBA BEYZAOĞLU EVLENDİ

Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA Oyuncu Rüzgar Erkoçlar iki yıldır birlikte olduğu Tuğba Beyzaoğlu ile evlendi

27 Eylül 2017 22:21

Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA
Oyuncu Rüzgar Erkoçlar iki yıldır birlikte olduğu Tuğba Beyzaoğlu ile evlendi. Sarıyer, Bahçeköy\'de bir mekanda gerçekleştirilen düğüne gelin ve damadın akrabalarının yanı sıra sanat camiasından birçok isim katıldı.
Oyuncu Rüzgar Erkoçlar yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu makyöz  Tuğba Beyzaoğlu ile evlendi. Bahçeköy\'de gerçekleştirilen düğünde çiftin nikah şahitliğini gazeteci Cengiz Semercioğlu ile şarkıcı Seren Serengil yaptı. 
Tören öncesi çift basın mensuplarının karşısına geçti. Çok heyecanlı olduğunu belirten Rüzgar Erkoçlar, \"Ben çok heyecanlıyım. Çok fazla bir şey hissedemiyorum. Balayına şuan için çıkamayacağız. Benim sinema filmimin çekimleri devam ediyor. İlerleyen tarihlerde çıkacağız\" dedi. Gelin Tuğba Beyzaoğlu ise, yağan yağmura dikkat çekerek duygularını şöyle ifade etti: Gelin bereketi. Bereketimizle geliyoruz. Evliliğimiz inşallah çok huzurlu gider. Bu yağmurun yağması gibi bereketli olur bizim için.

Görüntü Dökümü:
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-Erkoçlar ve Beyzaoğlu\'ndan detaylar
-Gelin ve damadın açıklamaları
-Detaylar 

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