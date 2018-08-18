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DHA İSTANBUL - OTOGARLARDAKİ BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA - Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve Alibeyköy Cep Otogarı'nda dün başlayan bayram tatili yoğunluğu bugün de gündüz saatlerinden itibaren devam etti

18 Ağustos 2018 03:37

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA - Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve Alibeyköy Cep Otogarı\'nda dün başlayan bayram tatili yoğunluğu bugün de gündüz saatlerinden itibaren devam etti. Hareketliliğin gece boyunca sürmesi bekleniyor.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili, bugün mesai bitimiyle başladı. İstanbul\'da yaşayan vatandaşlar da Kurban Bayramı tatilini aileleriyle memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Alibeyköy Cep Otogarı\'nda dün başlayan hareketlilik bugün de gündüz saatlerinden itibaren artarak devam etti. Otogarlardaki yoğunluğun gece boyunca sürmesi bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Otobüs bekleyen tatilciler
-Otobüsleri hareket etmesi
-Röportajlar
-Genel ve detaylar
*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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