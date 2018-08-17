T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - OTOGARLARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA - Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve Alibeyköy Cep Otogarı'nda bugün gündüz saatlerinde başlayan bayram hareketliliği gece boyunca etkisini sürdürdü

17 Ağustos 2018 08:22

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA - Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve Alibeyköy Cep Otogarı\'nda bugün gündüz saatlerinde başlayan bayram hareketliliği gece boyunca etkisini sürdürdü. 
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili, bugün mesai bitimiyle başlıyor. İstanbul\'da yaşayan vatandaşlar da Kurban Bayramı tatilini aileleriyle memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek ve bir gün öncesinden seyahat etmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Alibeyköy Cep Otogarı\'nda gündüz saatlerinde başlayan bayram hareketliliği gece boyunca devam etti. Otogarlardaki yoğunluğun bugün ve hafta sonu daha da artması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Alibeyköy Cep otogarında yolculuk etmek için bekleyen vatandaşların görüntüsü 
-Otogarlardaki vatandaşlar ile röportajlar 
-15 Temmuz Demokrasi otogarında bekleyen vatandaşların görüntüsü
-Hareket eden otobüslerin görüntüsü
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Soner HASIRCIOĞLUDHABayrampaşaTemmuz Demokrasi OtogarıAlibeyköy Cep OtogarıKurban BayramıBuOtogarlardakiGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Alibeyköy CepTemmuz Demokrasi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24