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DHA İSTANBUL - OTOGARDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

  * Peronlar ile otogara giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluştu

26 Ağustos 2017 18:21

 

* Peronlar ile otogara giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluştu.
* Polis, otogar çevresinde denetimler yaptı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA 
Bayram tatilinin dün mesai bitiminin ardından başlamasıyla birlikte Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı\'nda başlayan yoğunluk bugün de sürüyor.   10 günlük bayram tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler otogarda yoğunluk oluşturdu. Otogara, taksi ve özel araçların giriş yaptığı yolda trafik olduğu görüldü. Otobüs firmaları, yoğun talep olan şehirlere ek seferler koyarken, bazı otobüs şoförleri de İstanbul çıkışlı otobüs seferlerinde doluluk oranının gelişlere göre daha yüksek olduğunu belirtti. Otobüs şoförü Ayvaz Akın, \"10 günlük bayram tatilinde herkes memleketine tatil yapmaya gidiyor. Yoğunluk İstanbul\'dan gidişlerde yaşanıyor. Gelişler zayıf diyebiliriz\" ifadelerini kullandı. 
Öte yandan polis ekipleri de otogar içinde trafikteki araçlara yönelik denetleme yaptı. Çok sayıda araç durdurulup arandı, sürücüler ve araçta bulunanlar arandı. 

Görüntü Dökümü
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-Otogar tabelasından görüntü
-Otogara gelen araçlar
-Polisin uygulama yapması
-Firma yazıhanelerinin önünde bekleyen yolcular
-Otobüse bavullarını teslim eden yolcular
-Yolcular ile röportaj
-Otobüs şoförleri ile röportaj
-Hareket eden otobüsler 
-Genel ve detaylar
 

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