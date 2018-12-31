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DHA İSTANBUL - OTOGAR POLİSİNDEN KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz Demokrasi Otogar Polis Merkez Amirliği ekipleri sabah saatlerinde bir araca yönelik yaptığı operasyonda 728 paket kaçak sigara ve 15 adet sahte içki ele geçirdi

31 Aralık 2018 18:02

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
15 Temmuz Demokrasi Otogar Polis Merkez Amirliği ekipleri sabah saatlerinde bir araca yönelik yaptığı operasyonda 728 paket kaçak sigara ve 15 adet sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogar Polis Merkez Amirliği ekipleri sabah saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Ekipler, otobüs peronlarını ve alt kattaki dükkanları didik aradı. Operasyonda şüphelendikleri bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda araç içerisinde poşetler halinde 728 paket kaçak sigara ve 15 adette sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alınarak polis merkez amirliğine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ekiplerin şüpheli aracı durdurmaları
-Ekiplerin şüpheli aracı araması
-Kaçak sigara ve sahte içkiden görüntü
-Genel ve detaylar
 
 
 

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