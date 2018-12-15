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DHA İSTANBUL - OSMANBEY METRO DURAĞINDA BİR KİŞİ RAYLARA DÜŞTÜ: SEFERLER AKSIYOR (2)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA  Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düştü

15 Aralık 2018 11:24

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA 
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı\'nda bir kişi raylara düştü. 
Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.  Yapılan incelemede metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Saat 07.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Hacıosman-Yenikapı yönünde seferler Osmanbey\'e kadar, Yenikapı-Hacıosman yönünde ise Taksim\'e kadar yapılabiliyor. Durağa gelenler otobüsler ile götürülüyor.
Polis, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Duraktan detay
-Polis ekipleri 
-Ambulans
-Genel ve detaylar 
-Otobüsler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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