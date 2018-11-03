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DHA İSTANBUL - OLAYLI DERBİDE, TARAFTAR SAHAYA GİRDİ, MAÇTAN SONRA 3 KIRMIZI KART ÇIKTI 

İSTANBUL DHA - Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan gerginlikler tribüne de yansıdı

03 Kasım 2018 03:26

İSTANBUL DHA - Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan gerginlikler tribüne de yansıdı. Ayrıca maçın son düdüğünden sonra saha içinde yaşanan futbolcu kavgaları esnasında bir taraftar da sahaya girdi.

Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Galatasaray\'ın Fenerbahçe\'yi ağırladığı maçın ardından maç sonunda yaşanan gerilim, tribünlere de sıçradı. Deplasman tribününün girişine sızan bazı Galatasaray taraftarları, bir sarı-lacivertli taraftarın vefat haberinden sonra stadı terk eden Fenerbahçe taraftarlardan sonra azınlıkta kalan sarı lacivertli taraftarlara saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin müdahale etmekte zorlandığı olaylarda bir güvenlik görevlisi de yaralandı. Olaylar sonunda ise 8 taraftar gözaltına alındı. 

Öte yandan futbolcular soyunma odasına giderken gerilimin de devam ettiği öğrenildi. Koridorlarda kavgalar yaşandığı ve hakem Fırat Aydınus\'un Jailson, Soldado ve Ndiaye ye 90. dakikanın ardından kırmızı kart gösterdiği belirtildi.

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