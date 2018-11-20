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DHA İSTANBUL - O FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Hayati ARIGAN - İSTANBUL DA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bu

20 Kasım 2018 20:48

Hayati ARIGAN - İSTANBUL DA
Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) ABD\'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı\'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, \"çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek\" ve \"çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden\" suçlu bulunarak ABD\'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir tutuklandı.
ABD\'deki yargılamasının ardından Türkiye\'ye gönderilen ve gözaltına alınan Gözegir, çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından \"örgüt kurma ve yönetmek\" suçundan tutuklandı.  

Görüntü Dökümü:
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-Gözegir\'in görüntüsü


 

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