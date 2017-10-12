DHA İSTANBUL - NUMAN KURTULMUŞ: ARTIK ITRİ'NİN MARŞIYLA ŞEHİTLERİMİZİ DEFNEDEBİLİYORUZ

Haber - Kamera: Enver Alas / İstanbul DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Daha birkaç hafta öncesine kadar şehitlerimizin cenazelerinde kimsenin anlamadığı ve bilmediği, on yıllardır çalınmasına rağmen kimsenin de anlam veremediği Chopin\'in \'Cenaze Marşı\' ile şehitlerimizi defnediyorduk. Çok şükür, artık Itri\'nin marşıyla herkesin \'Allahu Ekber\' diyerek katılabileceği marşlarla şehitlerimizi defnedebiliyoruz\" dedi.

Numan Kurtulmuş, Yenikapı\'da bu yıl 7\'ncisi düzenlenen \'Ordu Tanıtım Günleri\'nin açılışına katıldı. Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda Ordu Valiliği ile Ordu Dernekler Federasyonu(ORDEF) işbirliğiyle gerçekleşen programın açılışında Bakan Kurtulmuş\'un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Vali Yardımcısı Bayram Gale ile Ordu Milletvekilleri, Ordu ilçelerinin belediye başkanları, Beşiktaş, Şile, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Fatih Belediye Başkanları ve Ordulular yer aldı.

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Ordu\'nun tanıtımı için düzenlenen etkinliğin önemine değinerek, bu tür programların kültürel değerleri, gelenek ve görenekleri daha fazla çoğaltmak ve sonraki nesillere aktarmak vazifesi taşıdığını söyledi.

\"KÜRESEL KÜLTÜR YEREL KÜLTÜRLERİ EZİP GEÇİYOR\"

Küresel kültürün bütün imkanlarıyla yerel kültürleri ezip geçtiği bir çağda bulunduklarının altını çizen Kurtulmuş, \"Bunun için bizim gibi iddia sahibi olan ülkelerin milli kültürel bağımsızlığına önem verme mecburiyeti vardır. Milli kültürel bağımsızlığını koruyamayan ülkelerin ekonomik ve teknolojik olarak bağımsız olmaları asla mümkün olmamıştır. Güçlü ve büyük bir Türkiye\'den bahsediyorsak Türkiye topraklarında var olan bu zengin, kültürel çeşitliliğimizi yaşatmamız, çoğaltmamız ve sonraki nesillere aktarmamız boynumuzun borcudur\" diye konuştu.

\"BATILI ANLAMDA DEĞİŞTİRMEYİ MARİFET ZANNETTİK\"

\"Bu topraklarda son iki asırdır bir büyük kültürel ve siyasal mücadele veriyoruz\" diyen Numan Kurtulmuş, \"Ne yazık ki bu ülkenin aydınları, siyasetçileri son iki asrı uzun bir süre aşağılık kompleksi içerisinde Batı medeniyetinin gölgesi altında geçirdiler. Batı\'da ne varsa biz onları alıp \'adam oluruz\' zannettiler. Müziğimizden, yemek kültürümüze, çarşı, pazardaki alışveriş alışkanlıklarımıza kadar birçok şeyi Batılı anlamda değiştirmeyi marifet zannettik\" ifadelerini kullandı.

CHOPİ\'İN CENAZE MARŞI YERİNE ITRİ\'NİN TEKBİR\'İ

Konuşmasında 1936-1938 yılları arasında Türk Sanat Müziği\'nin radyolarda çalınmasının yasak olduğunu hatırlatan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

\"Türk Sanat Musikisi geri bir kültürün müziğiydi. Bizim Batı müziğini dinlememiz gerekiyor, Batı müziğiyle bir şekilde halkımızı yoğurmamız gerekiyordu. Daha birkaç hafta öncesine kadar şehitlerimizin cenazelerinde kimsenin anlamadığı ve bilmediği, on yıllardır çalınmasına rağmen kimsenin de anlam veremediği Chopin\'in \'Cenaze Marşı\' ile şehitlerimizi defnediyorduk. Çok şükür, artık Itri\'nin marşıyla herkesin \'Allahu Ekber\' diyerek katılabileceği marşlarla şehitlerimizi defnedebiliyoruz. Maalesef, iddia sahibi ülkelerin iddialarını sürdürebilmesi için kendi kültürel kökleri üzerine yükselmesi şarttır. Son iki asrımız köklerimizden uzaklaşmayla geçti, ne kadar uzaklaşırsak adam olacağımızı zannettik, çok şükür artık derin uykulardan uyandık ve ayağa kalktık.\"

Açılış programında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın yanı sıra protokoldeki konuklar da birer selamlama konuşması yaptı. ORDEF Başkanı Celalettin Dervişoğlu günün anısına Bakan Kurtulmuş\'a plaket takdim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardınan Numan Kurtulmuş, etkinlik alanındaki standları ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kurtulmuş\'un alana gelişi

-Numan Kurtulmuş ve protokolden görüntüler

-Mehter konseri

-Numan Kurtulmuş\'un konuşması

-Plaket takdimi ve Kurdele kesimi

-Standların gezilmesi

-Genel ve detaylar

