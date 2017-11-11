DHA İSTANBUL - NEZİHE TEYZE ATATÜRK SERGİSİNİ GÖZYAŞI DÖKEREK GEZDİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Avcılar Şubesi tarafından Belediye Havuz Meydanı’nda açılan ‘Atatürk Sergisi’ni gezen 68 yaşındaki Nezihe Yenice, gözyaşlarını tutamadı.

Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında ADD Avcılar Şube yöneticileri halkın yoğun olduğu yerler arasında bulunan Merkez Mahallesi’ndeki Belediye Havuz Meydanı’nda 1 hafta süre ile ziyaretçilere açık kalmak üzere sergi açıldı. Ulu Önder Atatürk’ün portreleri ve yaşamından kesitleri yansıtan sergi ilgi gördü. Sergiyi akşam saatlerinde tek başına gezen ve zaman zaman fotoğraflara uzun süre bakan ve yakından inceleyerek sık sık gözlüklerini çıkararak gözyaşlarını silen bazı portreleri okşayarak öden kadın yoldan geçenlerin ilgisini çekti. Görüntülendiğinden habersiz fotoğrafları incelemeye devam eden ısrarlar üzerine adının Nezihe Yenice olduğunu söyleyen kadını gören sergide görevli ADD üyelerinden biri, “Ağlama. Onu yaşatacağız, yaşatmaya kararlıyız. 10 Kasım sabahı burası Atatürk’ü anmak için gelenlerle doluydu\" dedi. Bu sözler karşısında iyice duygulanan kadın yine gözyaşını tutamayarak, “O benim babam. Sergiyi gezince duygulandım\" dedi.

Yaşlı kadın, Atatürk’e Türk milletinin çok şey borçlu olduğunu anlatırken, “Nasıl kurtarmış bu toprakları? O kadar asker şehit olmuş. Burasını o kurtarmasa burada dolaşabilecek miydik? O ölmedi, yaşıyor. Arkamızda, omzumuzda geziyor. O benim babam. Ölmedi. Gittim gördüm kabrimi. Ankara’da onun kıymetini bilen yok. Onu anmayı istemeyenler var. Resimlerini indirip masanın altına koyanlar var. Yalan mı?\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Yaşlı kadın sergideki fotoğrafları incelerken

Yaşlı kadın gözyaşlarını silerken

ADD üyesi kadın, yaşlı kadını teselli ederken

Sergiyi gezerken gözyaşlarını tutamayan Nezihe Yenice, Atatürk posterini severken ve konuşurken

