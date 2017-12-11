T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL  - NAZLI ILICAK VE ALTAN KARDEŞLERİN TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ…

*Nazlı Ilıcak ile Altan kardeşlerin tahliye talepleri reddedildi

11 Aralık 2017 21:58

*Nazlı Ilıcak ile Altan kardeşlerin tahliye talepleri reddedildi.
*Mahkeme heyeti, Başbakanlığın sanıkların mal varlıkları üzerine tedbir kararı konulması talebini reddetti.
*Duruşma 12 Şubat\'a ertelendi.  

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA 
Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın da aralarında bulunduğu FETÖ\'nün medya yapılanmasına ilişkin 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, Mehmet Altan ve Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak\'ın tahliye talepleri reddedildi. Duruşma 12 Şubat\'a erteledi. 

TUTUKLU SANIKLARA SÖZ VERİLDİ
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanıklara savcının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için söz verildi. Tutuklu sanıklardan Şükrü Tuğrul Özşengül, 15 Temmuz darbe girişimini öğrendikten sonra \'Annemin ölüm haberini almış gibi üzüldüm\' dediğini belirterek “Hala darbeci olmakla suçlanıyorum. Ben daha önce bütün televizyon programlarına çıkarak düşünce özgürlüğü kapsamında konuştum, Anayasal hakkımı kullandım. Söylediklerimin hepsinin arkasındayım\" dedi.

“DARBECİLİK İDDİASINI REDDEDİYORUM\"
\"Darbecilik iddiasını reddediyorum, kabul etmiyorum\" diyen sanık Özşengül,  20 gün önce kalp krizi geçirdiğini belirterek sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Özşengül \"Tutukluluğumun devamı demek ölüm fermanımı imzalamak demek. Beraatime ve sağlık durumumdan dolayı tahliyeme karar verilsin\" diye konuştu.

MEHMET ALTAN SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ
Sanıklardan Mehmet Altan da, esas hakkındaki savunmasını yapmak için süre istedi ve savcının mütalaasını eleştirdi. Mehmet Altan, Başbakanlığın mal varlığına el konulması talebiyle ilgili de, \"Ben devlet memuruyum. Kazancım, mal varlığım zaten devletin kontrolü altında. Mal varlığı bildirimimi hep yapıyorum\" ifadelerini kullandı. 

AHMET ALTAN: BU NEYİ AMAÇLIYOR?
Sanık Ahmet Altan da, Başbakanlığın mal varlıklarına tedbir konulması talebini eleştirerek \"Bunun gerekçesi, amacı nedir? Neyi amaçlıyor? Sindirme ve korkutma amacı var\" ifadelerini kullandı ve esas hakkındaki savunmasını yapmak için süre istedi.

AVUKATLAR DA TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU
Duruşmada söz alan avukatlar da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti taleplere ilişkin ara kararını açıkladı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, Başbakanlığın sanıkların mal varlıkları üzerine tedbir kararı konulması talebini reddetti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül\'ün suçun vasfı ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi gerekçeleriyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.  
Mahkeme sanıklara ve avukatlara esas hakkında beyanda bulunmaları için duruşmayı 12 Şubat\'a erteledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IlıcakAltanBaşbakanlığınATİKSerpil KIRKESERDHA  Gazeteciler Ahmet Altan Mehmet AltanNazlı IlıcakFETÖMehmet AltanAhmet AltanDuruşmaSANIKLARA SÖZ VERİLDİ İstanbulAğır Ceza MahkemesiTutukluTuğrulTemmuzBen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24