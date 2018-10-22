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DHA İSTANBUL - MISIR ÇARŞISI'NIN DIŞ DUVARLARINA ELEKTRİK PANOSU KONULDU

Murat SOLAK - İSTANBUL DHA Tarihi Mısır Çarşısı’nın dış duvarı, 2 metre boyundaki 45 elektrik panosu ile kaplandı

22 Ekim 2018 17:16

Murat SOLAK - İSTANBUL DHA
Tarihi Mısır Çarşısı’nın dış duvarı, 2 metre boyundaki 45 elektrik panosu ile kaplandı.
Tarihi çarşı, 2011 yılında restore edilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında çarşının elektrik trafosu yeraltına yerleştirildi. Dükkanlarda bulunan elektrik panoları ise bir araya toplanarak dışarı taşındı. Çalışmalar sonrası panolar, çarşının Yeni Cami tarafındaki çiçek ve evcil hayvan satışı yapılan Çiçek Pazarı tarafına konuldu.Duvar ile arasında 5 santimetre bulunan dev panolar tarihi yapının bir kısmını kapattı.

Görüntü Dökümü:
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-Panoların görüntüsü
-Havadan görüntüler (arşiv)
 

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