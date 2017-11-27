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DHA İSTANBUL - MİAMİ UÇAĞI HASTA YOLCU İÇİN KANADA'YA İNDİ

  Murat ÇAKIR / İstanbul, DHA  Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Miami seferini yapan uçağı hastalanan bir yolcu nedeniyle Kanada'nın Halifax Havalimanı'na inmek zorunda kaldı

27 Kasım 2017 12:35

 

Murat ÇAKIR / İstanbul, DHA 
Türk Hava Yolları\'nın İstanbul-Miami seferini yapan uçağı hastalanan bir yolcu nedeniyle Kanada\'nın Halifax Havalimanı\'na inmek zorunda kaldı. THY Basın Müşavirliği\'nden alınan bilgiye göre  TK 77 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçakta  bulunan 30 yaşındaki erkek yolcu rahatsızlanınca pilot Halifax Havalimanı\'na (Kanada) inme kararı aldı.  Hastalanan yolcu ve yanındaki refakatçisi uçaktan indirilerek hastaneye sevk edilirken yakıt alımı yapan uçak bir saat sonra havalandı. Uçağın normal seferine devam ederek Miami Havalimanı\'na indiği öğrenildi. 
 

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