DHA İSTANBUL - MİAMİ UÇAĞI HASTA YOLCU İÇİN KANADA'YA İNDİ

Murat ÇAKIR / İstanbul, DHA

Türk Hava Yolları\'nın İstanbul-Miami seferini yapan uçağı hastalanan bir yolcu nedeniyle Kanada\'nın Halifax Havalimanı\'na inmek zorunda kaldı. THY Basın Müşavirliği\'nden alınan bilgiye göre TK 77 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçakta bulunan 30 yaşındaki erkek yolcu rahatsızlanınca pilot Halifax Havalimanı\'na (Kanada) inme kararı aldı. Hastalanan yolcu ve yanındaki refakatçisi uçaktan indirilerek hastaneye sevk edilirken yakıt alımı yapan uçak bir saat sonra havalandı. Uçağın normal seferine devam ederek Miami Havalimanı\'na indiği öğrenildi.

