DHA İSTANBUL - METROBÜS YAYA GEÇİDİNİ SU BASTI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul\'da yağmur nedeniyle Zincirlikuyu Metrobüs yaya alt geçidinin mazgalları tıkandı, alt geçidi su bastı. Metrobüsten inenler su dolan alt geçitte yürümekte zorluk çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma yaptıı. Tıkanan mazgalları açan ekipler alt geçitteki suyu da tahliye etti.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Ekiplerin suyu tahliye etmesi

-Yayalardan görüntü

-Ekiplerin tıkanan mazgalları açma çalışması

-Su basan alan (sosyal medya)

