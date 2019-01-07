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DHA İSTANBUL - METİN AKPINAR'IN DOSYASI AYRILDI

Haber:Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sanatçı Metin Akpınar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı

07 Ocak 2019 18:20

Haber:Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Sanatçı Metin Akpınar hakkında, \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme\" suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Metin Akpınar hakkında \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme\" suçuna ilişkin dosyasının tefrik (ayrılmasına) edilmesine karar verdi. Savcılık, hazırlanan suç itibariyle görev kapsamına girdiği gerekçesiyle fezlekeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderdi. Metin Akpınar hakkındaki diğer suçlarla ilgili soruşturmanın ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nda devam ettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, katıldıkları bir televizyon programında  sarf ettiği sözler nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Müjdat Gezen\'in \"Cumhurbaşkanına Hakaret\" suçundan, Metin Akpınar ise \"Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik etme\" ve \"Cumhurbaşkanına Hakaret\" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Akpınar ve Gezen yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartıyla mahkemeden serbest bırakılmıştı. 
 
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