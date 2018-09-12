DHA İSTANBUL - METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji, perşembe ve cuma günü kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağışların hafta sonuna kadar etkisini arttırarak aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Yarın Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Akdeniz\' in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cuma günü Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor\" denildi.

Yağışların perşembe günü Marmara’nın doğusu, Çanakkale’nin iç ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde, Cuma günü ise Marmara’nın doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi.

İSTANBUL\'DA DURUM

İstanbul’ da bugün akşam saatlerinde ara verecek yağışların, perşembe günü öğle saatlerinde tekrar başlaması ve akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek Cuma günü öğleden sonraki saatlere kadar aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının ise yarın iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, cuma günü iç kesimlerde, cumartesi günü ise doğu bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edildiği kaydedildi.