DHA İSTANBUL - METEOROLOJİ'DEN BU İLLERE TROPİK FIRTINA UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tropik fırtınayla ilgili yeni bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: Yapılan son değerlendirmelere göre ; Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege’nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara’nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul’da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) , Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir’in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\"

