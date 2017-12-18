DHA İSTANBUL - MESUT YILMAZ OĞLUNUN CENAZESİNİ ALMAK İÇİN HASTANEYE GELDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesini almak için Şişli\'deki hastaneye geldi.

Mesut Yılmaz, saat 10.45 sıralarında hastaneye geldi. Yılmaz\'ı hastanede karşılayanlar arasında Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Sarıgül de yer aldı. Yavuz Yılmaz\'ın tabutu cenaze aracına konulduktan sonra Marmara İlahiyat Camii\'ne hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-Mesut Yılmaz\'ın hastaneye gelmesi

-Karşılayanlar

-Tabutun çıkarılması

-Cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının gidişi