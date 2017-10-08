DHA İSTANBUL - 'MEDULA ECZANE' SİSTEMİNDE 1 HAFTALIK BEBEK GÖRÜNEN EDİP DEDE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, DHA

İstanbul\'da işçi emeklisi, 78 yaşındaki Edip Bürçün, devlet hastanesinde muayene olduktan sonra ilaçlarını almak için gittiği eczanede kendisine SGK\'nın reçete sisteminde henüz 1 haftalık bebek göründüğü ve ilaçlarını alamayacağı söylenince neye uğradığını şaşırdı. SGK sisteminden kaynaklanan yanlışlık düzeltildikten sonra ilaçlarını alabilen Edib Bürçün, \"Keşke 1 haftalık olabilseydim. Bir ara emekli maaşımın da kesilebileceği endişesine bile kapıldım\" dedi. Avcılar\'daki Ambarlı Mahallesi\'nde iki çocuğu ve eşi ile birlikte yaşayan Bağcılar Belediyesi\'nden emekli Edip Bürçün, derideki kaşıntı rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki devlet hastanesine gitti. Doktor, Bürçin\'e reçete yazarken, yazdığı şifre ile eczaneye giderek ilaçlarını alabileceğini söyledi. Edip Bürçün gittiği eczaneden, SGK\'nın eczacılara yönelik hazırladığı reçete giriş sistemi \'Medula Eczane online işletim kayıtları\'na göre 30 Eylül 2017 tarihinde dünyaya gelmiş göründüğünü bu nedenle ilaçlarını alamayacağını öğrenince şaşırdı. Bürçin, hatanın nüfus kayıtlarından kaynaklanmış olabileceğini düşünerek nüfus müdürlüğüne giderek sıra aldı. Uzun süre bekledikten sonra kayıt örneğini alan yaşlı adam evine dönerken gittiği eczaneden yine olumsuz yanıt alırken hatanın SGK\'da düzeltilebileceğini öğrendi. Çaresiz SGK şubesine giden Edip Bürçün, kimliğini verince \'Medula Eczane\' kayıtlarındaki hata hemen düzeltildi. Ayakta güçlükle durabilen, \"Keşke 1 haftalık olabilseydim\" diyen Edip Bürçün hemen yakındaki eczaneye giderek durumunu anlatınca eczacı kendisine yakın ilgi göstererek oturttu, ilaçlarını hazırlayıp verdi. Eczacı, sistemden kaynaklı benzer hata ile zaman zaman karşılaşabildiklerini ancak, bunun hemen düzeltilebildiğini belirtirken yaşlı adamdan 4.5 TL tutan sigortalı parasını da almadı. Reçetedeki ilaçlarını alabilmek için cebindeki son parayı da harcayan Edip Bürçün, bir ara emekli maaşının da kesilebileceği endişesine kapıldığını, 6 saatte çözebildiği hata sonucu ilaçlarını alabildiği ve endişelerinin giderilebildiği için sevindiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Edip Bürçün, SGK şubesinden çıkarken

-Nüfüs Cüzdanı ve doğum tarihi

-\'Medula Eczane\' kayıtlarındaki Edip Bürçün\'ün kaydı

-Genel ve detaylar