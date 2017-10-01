DHA İSTANBUL - MECİDİYEKÖY'DE PATEN İLE TEHLİKELİ YOLCULUK...

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL DHA

Şişli\'nin en işlek caddesi olan Büyükdere Caddesi üzerinde 2 gencin otobüsün arkasına tutunarak patenleriyle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Can güvenliklerini tehlikeye atan gençlerin bir belediye otobüsünün arkasına tutunarak trafikte ilerlemeleri görenleri hayrete düşürdü. Bir süre otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen gençler, daha sonra Mecidiyeköy istikametine doğru giderek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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Otobüsün arkasına tutunarak giden gençler

Gençlerin otobüsten ayrılarak gitmesi

Genel ve detaylar

