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DHA İSTANBUL - MASA ÖRTÜSÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI...

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA Nakotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda masa örtülerinin iç kısımlarına emdirme yöntemiyle zulalanmış, 38 kilo 180 gram afyon sakızı ele geçirdi

05 Kasım 2017 17:50

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
Nakotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda masa örtülerinin iç kısımlarına emdirme yöntemiyle zulalanmış, 38 kilo 180 gram afyon sakızı ele geçirdi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Nakotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 18-31 Ekim 2017 tarihleri arasında Bakırköy\'de bir kargo şirketine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyona ilişkin emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Avustralya\'ya gönderilmek istenen (13) adet masa örtülerinin iç kısımlarına emdirme yöntemiyle zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 18.980 gram gelen afyon sakızı, Almanya\'ya gönderilmek istenen (13) adet masa örtülerinin iç kısımlarına emdirme yöntemiyle zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 19.200 gram gelen afyon sakızı olmak üzere toplam da 38 kilo 180 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan İran uyruklu A.K. (39) ve F.D. (26) isimli erkek şahıslar 1 Kasım 2017 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.\"

Görüntü Dökümü:(Polis kamerası)
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-Masa örtülerinden görüntü
-Şüphelilerden görüntü
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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