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DHA İSTANBUL - MARKETİ SOYAN SİLAHLI GASPÇIDAN "ÇOCUK ŞEMSİYELİ" ÖNLEM ...

Haber: Ali AKSOYER / Kamera: İSTANBUL, DHA  Tuzla'da elindeki silahla kasiyeri tehdit ederek 6 bin TL'yi gasp eden şüpheli S

29 Ekim 2017 17:25

Haber: Ali AKSOYER / Kamera: İSTANBUL, DHA 
Tuzla\'da elindeki silahla kasiyeri tehdit ederek 6 bin TL\'yi gasp eden şüpheli S.E. (40) gözaltına alındı. S.E.\'nin güvenlik kameraları tarafından görüntülenmemek için elinde çocuk şemsiyesi taşıması da güvenlik kameralarına yansıdı. Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Hızır Reis Caddesi\'nde bulunan bir markete 25 Ekim\'de  gelen kar maskeli bir kişi, kasiyeri silahla tehdit etti, ardından kasadaki 6 bin TL\'yi alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti ve şüphelinin evine giriş anına kadar  olan bütün kamera görüntülerini tek tek inceledi. İşsiz olan arada bir de minibüsçülük yapan şüphelinin S.E. olduğunu  tespit eden ekipler,  dün şüpheli S.E.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli S.E., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:(Güvenlik kamerası)
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-Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri
-Şüphelinin silahından görüntü
-Elindeki silahtan görüntü
-Gasp anı
-Şüphelinin emniyetten çıkması
-Genel ve detaylar
 

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