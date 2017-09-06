DHA İSTANBUL - MAHKEME HASAN AKAR'A VERDİĞİ 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASININ GEREKÇESİ AÇIKLADI…

\"Türk Milletinin var oluşunu sağlayan Atatürk aleyhine hakarette bulunduğu, bunu da İslam adına yaptığını belirterek milleti birbirine düşürmek amacı güttüğünün aşikar olduğu... \"



Serpil KIRKESER, İstanbul DHA

“Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etmek\" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek\" suçlarından Hasan Akar\'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, sanığın mensup olduğu ortamda Türkiye Cumhuriyeti\'ne karşı milli değerlerimizden olan ve “Türk milletinin var oluşunu sağlayan\" Atatürk aleyhine hakarette bulunduğu, bunu da İslam adına yaptığını belirterek milleti birbirine düşürmek amacı güttüğünün aşikar olduğu vurgulandı. Sanığın savunmasına itibar edilmediği belirtilen gerekçeli kararda, sanığın bir daha bu suçu işlemeyeceği kanaatine varılamadığından sanık hakkında verilen cezanın da ertelenmediği gerekçeli kararda belirtildi.

MAHKEME: MİLLETİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK AMACI GÜTTÜĞÜ AŞİKARDIR

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, sanığın kendisinin kitaplara göre beyanda bulunduğunu iddia ettiği, hakarete dayanak olarak kitapları hakarete delil gösterdiği, hakaret için gösterdiği kitapların Nutuk dahil olmak üzere delil teşkil etmeyeceği ve hakareti geçerli kılmayacağının açık olduğu belirtildi. Gerekçeli kararda sanığın beyanların hakaret kapsamında olduğunun altı çizilerek “… Türkiye Cumhuriyeti\'nin varlığı ve bekasının devamı için sanığın inançları yok ederek, halkın inandığı din ve mezhep ayrımına yönelterek bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği…\" ifadelerine yer verildi. Kararda sanığın halen duruşmada, sözlerinin yanlış olduğunu beyan etmeyerek üslubunun yanlış olduğunu belirttiğinin altı çizilerek, sanığın mensup olduğu ortamda kendisine ya da Türkiye Cumhuriyeti\'ne karşı milli değerlerimizden olan ve Türk Milletinin var oluşunu sağlayan Atatürk aleyhine hakarette bulunduğu, bunu da İslam adına yaptığını belirterek milleti birbirine düşürmek amacı güttüğünün aşikar olduğu kaydedildi.

Bu gerekçelerle mahkemenin sanığın savunmasına itibar etmediği belirtilen gerekçeli kararda, sanığın bir daha bu suçu işlemeyeceği kanaatine varılamadığından sanık hakkında verilen cezanın ertelenmediği de belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hasan Akar hakkında bir videoda Atatürk\' ün hatırasına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 9 Mayıs\'da soruşturma başlatıldı. Adresinde bulunamadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan Akar\'ın \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 43 gün sonra 20 Haziran\'da Bakırköy Adalet Sarayı\'na gelerek teslim olan ve tutuklanan Hasan Akar savunmasında ev ortamında kendisine bir gencin soru sorduğunu ve soru üzerine okuduğu kitaplardaki bilgileri naklettiğini savundu. Söz konusu alıntı yaptığı kitapların isimlerini tek tek söyleyen Akar “Ben de o anda ihtiyari ve irademin dışında dini hassasiyetimle söyledim. Bazı kitaplar böyle olduğu için nakil yaptım. Atatürk ile ilgili üslubum yanlıştı. Bilerek böyle bir suç işlemedim\" dedi. Mahkeme de 19 Temmuz\'da görülen duruşmada Hasan Akar\'ı “Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçlarından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Görüntü Dökümü (arşiv)

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Akar\'ın adliyedeki görüntüsü



