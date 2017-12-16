DHA İSTANBUL - LODOS NEDENİYLE ŞEHİR HATLARI'NDAN SEFER İPTALİ GELDİ

Haber: İSTANBUL - DHA

Şiddetli lodos, sabah saatlerinde deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye başladı. Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş\'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00\'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferi iptal edildi. İptale neden olarak lodos gösterildi.

Yine hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) bu sabahki bazı seferlerinde iptale gitti.

İptal edilen seferler şöyle:

(07:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

(08:30) Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

(09:30) Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

(09:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

(10:30) Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü