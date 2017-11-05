DHA İSTANBUL - LASTİK ÜRETEN İŞ YERİNDEKİ YANGIN KORKUTTU (GENİŞ HABER-RÖPORTAJLARLA)

* ALEVLER ELEKTRİKÇİ DÜKKANINA DA SIÇRADI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

KÜÇÜKÇEKMECE\'de bir lastikçi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişiğindeki dükkana da sıçrarken, alev alev yanan iki dükkan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Halkalı İstasyon Mahallesi, Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan lastikçi dükkanında saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler bitişiğinde bulunan elektrikçi dükkanına da sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sefaköy, Kocasinan ve Başakşehir\'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan dükkanı söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Müdahale sırasında itfaiye araçlarının suyu yetersiz kalınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Bu sırada dükkan sahibi ise itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle lastikçi dükkanı ve bitişiğindeki elektrikçi dükkanı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Dükkanın alev alev yanması

-Dumanların yükselmesi

-Otomobil lastikleri

-İtfaiye ve Polis ekipleri

-Yangını izleyen vatandaşlar

-İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi

-Dükkanlardan görüntü

-Sağlık ekipleri

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

