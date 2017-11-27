DHA İSTANBUL - KULE "TARİHE GEÇMEK İSTEMİYORUZ"





İbrahim YILDIZ-Murat ÇAKIR / İstanbul, DHA

Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan yolcu uçağının kabin basıncının düşmesi nedeniyle acil iniş talebinde bulundu. O sırada Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait VIP uçağın pilotu ile kule arasında geçen konuşmalarda, “Kargo bölümünde yangın deklere etmiş bir trafiğimiz var. Sonuçları kestiremiyoruz. Herhangi bir şekilde tarihe de geçmek istemiyoruzö dedi.

Dün öğle saatlerinde Samsun’dan kalkan Anadolujet’e ait yolcu uçağının Ankara üzerinde kabin basıncında düşmüş, pilot herhangi bir olumsuz duruma karşı acil durum bildirmişti. Kabin basıncının normale dönmesi ile birlikte uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirmişti. Ancak ortaya çıkan kule ve pilot konuşmalarında kargo yangınından söz edildiği ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşların 15-20 dakika durdurulduğu ortaya çıktı.

İNİŞ VE KALKIŞLAR DURDURULDU

Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının acil durum deklere etmesinin ardından o anlarda kalkış için hazırlanan DHMİ ait bir VIP uçağının pilotu ile kule arasında konuşmalar şu şekilde kayda yansıdı:

KULE: Kargo bölümünde yangın olan emergency deklare etmiş bir trafiğimiz var. İniş kalkışları durdurduk. Takribi bir 15 dakika içerisinde inişi planlanıyor Gökçen\'e. Sizlerin kalkışında herhangi bir şekilde abord\'dan dolayı pist kapanma riskine karşı bekletmek

istiyoruz VIP trafiklerini. Malumat olarak veriyorum. Niyetiniz nedir?

PİLOT: Mümkünse kalkabilirsek kalkalım ama emergency çok kötüyse siz bilirsiniz\"

KULE: Mutabık hocam. Kargo bölümünde yangın var. Sonuçlarını kestiremiyoruz. Herhangi bir şekilde tarihe de geçmek istemiyorum. Herhangi bir prosedür aksaklığından dolayı ya da yanlışlığından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamak, yaşatmak istemiyorum. Bundan dolayı bekletmek istiyorum, malumat\"



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- Pilot ile kule arasında konuşma