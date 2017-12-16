DHA İSTANBUL - KÖPRÜDEKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçirildi. İkna çalışmaları sırasında Anadolu-Avrupa istikametinde trafik durma noktasına geldi.



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Olay, dün akşam saat 22:30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde, Avrupa istikametinde yaşandı. Bir kişinin, köprünün korkuluklarına çıktığı yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. İsmi öğrenilemeyen vatandaşı intihardan vazgeçirmek için olay yerine İstanbul Emniyeti\'ne bağlı bir müzakereci geldi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonucunda köprünün korkuluklarına çıkan kişi intihardan vazgeçirildi.



İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

intihar girişimi sırasında trafik de olumsuz etkilendi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde trafik yoğunluğu yaşandı. İntihardan vazgeçirilen vatandaş, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, trafik daha sonra normal akışına döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köprüden görüntüler

- Deniz polisi

- Polis ekipleri

- İkna çalışmaları

- Genel ve detaylar