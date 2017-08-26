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DHA İSTANBUL - KİRAZLITEPE'DEKİ EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ (2)

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm protestosunda bulunan mahalle sakinlerine polis müdahale etti

26 Ağustos 2017 19:14

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Üsküdar Kirazlıtepe\'de kentsel dönüşüm protestosunda bulunan mahalle sakinlerine polis müdahale etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin son anda gelmekten vazgeçtiği  tören alanının çevresinde eylem yapan gruba polis biber gazıyla  müdahale etti. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde dövizlerle alan çevresinde bulunan grup, polise taş atarak karşılık verdi.  Çıkan olaylarda bir çevik kuvvet polisi yaralandı. Müdahale sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu eylemciler ara sokaklara girerek uzaklaştı.

Görüntü Dökümü;
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- Müdahaleden görüntü
- Yaralanan polisten detay
- Yıkıma karşı çıkanlardan detay
- Yıkılan binadan detay

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