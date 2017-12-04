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DHA İSTANBUL - KARTAL'DA ÖLDÜRÜLEN ALEYNA CAN'IN ŞÜPHELİ ERKEK ARKADAŞI YAKALANDI

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA Kartal'da önceki gün günlük kiralanan evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak dün 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından, bu akşam erkek arkadaşı Eser Devrim E

04 Aralık 2017 03:13

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
Kartal\'da önceki gün günlük kiralanan evde 17 yaşındaki Aleyna Can\'ın tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak dün 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından, bu akşam erkek arkadaşı Eser Devrim E. de yakalandı.
Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Sokakta bulunan bir binada günlük kiraya verilen dairede, önceki gün Aleyna Can, tabancayla kafasına tek kurşun sıkılarak öldürülmüş halde bulundu.
Olayın ardından polis ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, evden çıkan üç kişiyi tespit etti. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda dün iki kişiyi gözaltına alırken kaçan Aleyna Can\'ın erkek arkadaşı Eser Devrim E.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen Eser Devrim E. bu akşam yakalanarak gözaltına alındı.
Eser Devrim E. ile diğer iki şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü(ARŞİV)
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-Polis ekiplerin çalışması
-Polis araçları
-Annesi Ayşe Yirmibeş\'in konuşması
-Kızın teyzesi Havva Özçelik\'in konuşması
-Kızın annesi gözyaşları
-Olay gerçekleştiği bina
-Sokaktan detaylar
-Kılınan cenaze namazı
-Genel ve detaylar


 

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