DHA İSTANBUL - KARTAL'DA 'LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM MİTİNGİ' DÜZENLENDİ

Haber- Kamera: İhsan YALÇIN - Ezgi ÇAPA İstanbul, DHA

Kartal Meydanı\'nda Eğitim-Sen ve Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde “Laik, Bilimsel, Kamusal, Parasız ve Anadilde Eğitim Mitingi düzenlendi. Mitinge CHP, HDP, EMEP, TKP de destek verdi. \'Irkçı, gerici eğitime hayır\', \'Müfredata dur de\' şeklinde sloganlar atan kortej gruplar halinde Kartal\'ın çeşitli noktalarında toplanarak Kartal Meydana doğru yürüyüşe geçti. Kartal Meydanı\'nda hazırlanan miting alanına gruplar aranarak girdi. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı miting alanına yakın noktalarda keskin nişancılar da çatılarda nöbet tuttu.

ÇOCUKLARIMIZA \'PARAN VARSA\' VE \'PARAN KADAR\' EĞİTİM DAYATILIYOR

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan konuşmasında “Çocuklarımız için eşit, parasız, laik, bilimsel ve anadilinde eğitim mücadelesi veriyoruz. Öğrencilerimizin hayatı çocuk yaşta evliliklerle karartılıyor. Gelecekleri tacizcilere, tecavüzcülere, yobazlara, Ensarcılar\'a teslim ediliyor. Tüm çocuklarımıza \'paran varsa\' ve \'paran kadar\' eğitim dayatılıyor. \'Laiklik özgürlüktür\' diye sokaklarda, meydanlardaydık. Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi verdik, vermeye devam edeceğiz. Bunun bedeli bizlere ödetilmek isteniyor dedi. Alevi Bektaşi Federasyonu temsilcilerinin de konuşmalar yaptığı miting Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Cengiz Özkan\'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların verdiği konserle son buldu. Halayların çekildiği konserin ardından grup dağıldı.



Görüntü Dökümü

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Yürüyüşe geçen gruptan görüntü

Pankart ve sloganlardan görüntü

Güvenlik aramalarından görüntü

Keskin nişancılardan görüntü

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan\'ın konuşması

Sanatçıların konserinden görüntü

Genel ve detaylar



