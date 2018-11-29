T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE MUHTARLIĞA SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber- Ramazan EĞRİ - - İSTANBUL DHA Kadıköy'de muhtarlığı kurşunlayan saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı

29 Kasım 2018 18:39

Haber- Ramazan EĞRİ - - İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de muhtarlığı kurşunlayan saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı. 
Kadıköy Yoğurtçu Parkı Caddesi\'nde bulunan Osmanağa Mahalle Muhtarlığı\'nda 16 Kasım saat 23.00 sıralarında 3 kişi saldırı düzenledi
Güvenlik kamerasına yansıyan saldırganları yakalamak için Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri özel ekip oluşturdu. Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganların kaçtığı aracın plakası tespit etti.
Adresleri de belirlenen saldırganlara operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan C.T. sorgusunda olayı D.A ve D.Y. ile gerçekleştirdiğini 
itiraf etti. Yapılan incelemede D.A.\'nın saldırıyı gerçekleştirdiği  C.T.\'nin aracı kullandığını D.Y.\'nın da yanlarında olduğu belirlendi.
Sorgusu tamamlanan D.A. adliyeye sevkedildi. Diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
-----------------
Güvenlik kamerasından saldırı
Saldırganın adliyeye sevki
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Ramazan EĞRİDHA KadıköyYoğurtçu Parkı CaddesiOsmanağa Mahalle MuhtarlığıKasımKadıköy Asayiş Büro AmirliğiPolisAdresleriGözaltınaYapılanSorgusuDiğerGörüntü Dökümü Güvenlik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24