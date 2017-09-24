DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE 'IRAK REFERANDUMU İPTAL EDİLSİN' EYLEMİ

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Kadıköy\'de Karakalpaklılar Eğitim, Kültür ve Töre Derneği\'nin çağrısı üzerine bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, Irak\'da yapılacak olan referandumun iptal edilmesi için eylem yaptı.

Karakalpaklılar Eğitim, Kültür ve Töre derneğinin çağrısı üzerine Kadıköy Rıhtım\'da bir araya gelen yaklaşık 300 kişi İskele Meydan\'a doğru yürüyüşe geçti.

Türk ve Türkmen bayrakları taşıyan grup sloganlar attı. Türkmeneli ve Türk yurtlarında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunup istiklal marşı okuyan grup adına Türkmeneli İnsan Hakları Derneği başkanı Savaş Avcı açıklama yaptı.

“KERKÜK\'TE İNSANLARIMIZ TEDİRGİNLİKTE\"

Avcı, “Başta Türkmeneli ve Kerkük olmak üzere, Telafer, Musul ve Erbil\'de yükselen Türkmen feryadının sesi olmak için buradayız. Türkmen kardeşlerimize \'siz yalnız değilsiniz\' demek için buradayız. Kerkük\'ün Türklüğü için buradayız. Irak\'ta Türkmen varlığı var olma-yok olma mücadelesi içindedir. Biz burada dururken, Kerkük\'te insanlarımız tedirginlikte, can güvenlikleri kalmamıştır\" dedi.

“KERKÜK ELİMİZDEN ALINMAK İSTENMEKTE\"

Türklerin 2 bin seneden önce Irak\'ta varlıklarını sürdürdüklerini belirten dernek başkanı Avcı açıklamasının devamında, “Ancak bu güne kadar böyle tehlikeler ile karşı karşıya kalmamıştır. Zira şehitlerimizin kanıyla sulanan o topraklar bugün elimizden alınmak istemekte. Barzani paçavra bayrağı ile Kerkük\'ü elimizden almak istemekte\" ifadelerini kullandı.

“TOPRAKLARIMIZI MASADA ALMAYA KALKMAKTALAR\"

Karakalpaklılar Eğitim, Kültür ve Töre Derneği Başkanı Volkan Sancak ise, “Gökbayrak altında yıllardır bölgede canlarını kanlarını feda ederek Türklüğü ve Türkmeneli\'ni savunan Kerküklü soydaşlarımızı savaş ve silahla yıldıramayan bölgesel Kürt yönetimi er meydanında alamadığı Türk topraklarını masada almaya kalkmaktadırlar. Dili Türk, dini Türk Kerkük topraklarına bir bayrak dikilecekse o da gökbayraktan başkası olmayacaktır\" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından grup, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Eyleme katılanlar

-Slogan atılması

-Pankartlar

-Bayrakların sallanması

-Yürüyüş

-İstiklal marşı

-Saygı duruşu

-Açıklamalar

-Genel ve detay



