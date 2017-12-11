DHA İSTANBUL - KADIKÖY DE GECEKONDU YANGINI...

Haber - Kamera: Ozan URAL - Cemil ÖZDEMİR /İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de, bir gecekonduda çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Barınakta bulunan iki köpek de kurtarıldı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Sarmaşık çıkmazı sokakta bulunan ahşap bir gecekonduda meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm gecekonduyu sardı. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken gecekonduda tek başına yaşadığı öğrenilen ve dumandan etkilenen Erhan Uran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gecekondunun arka kısmındaki barınakta bulunan 2 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangını gören mahalle sakinlerinden Pınar Güner, \"Balkonda oturuyorduk alevleri gördük. Alevler her yeri sardı, zaten ağaçlık bir yer.. İçeride tek başına bir adam köpekleri ve güvercinleriyle birlikte yaşıyor. Koktuk. İtfaiye ekipleri geldi yangını söndürdü. Adamı hastaneye kaldırmışlar\" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü

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Yanan gece kondu alevli görüntü (cep kamerası)

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Röportaj

Yangından kurtulan köpekler

Polis ekipleri

Hazır bekleyen sağlık ekipleri

Genel ve detaylar