DHA İSTANBUL - JAPON KADINI DOLANDIRMIŞTI; İSTİNAF MAHKEMESİ CEZASINI ONADI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Sultanahmet\'te 5 yıl önce hanutçuluk yapan sanık Mustafa Gümüş (31) evlilik vaadiyle Japon kadın turisti dolandırdığı gerekçesi aldığı 2 yıl 6 ay hapis ve 50 bin lira para cezası İstinaf Mahkemesi\'nce onandı. İstinaf Mahkemesi\'nin bu kararının ardından bir dilekçe kaleme alan sanık Mustafa Gümüş, söz konusu para cezasını ödemek için maddi durumunun

yerinde olmadığını belirterek, \"Para cezası yükümlülüğümü kamuya yararlı bir işte çalışarak yerine getirmek istiyorum\" ifadelerine yer verdi. Dilekçe değerlendirilmek üzere İnfaz ve İlamat Bürosu\'na gönderildi. Öte yandan sanık Gümüş hakkındaki hapis cezası onandığı için önümüzdeki günlerde cezaevine girecek.

İSTANBUL TATİLİNDE TANIŞTILAR

İddianame ve suç duyurusuna göre Japon vatandaşı 48 yaşındaki Y.K. 11 Şubat 2013 günü İstanbul\'a tatile geldi. Sultanahmet\'i gezen Japon kadın Ayasofya Müzesi\'nde video çekerken yanına hanutçuluk yapan Mustafa Gümüş gitti. Anadili gibi Japonca konuşan Mustafa Gümüş gün boyu Y.K. ile gezdi, çift arasında duygusal yakınlaşma başladı. Tatilin ardından ülkesine dönen Y.K. ile Mustafa Gümüş ile internet üzerinden görüşmeye devam etti. Sanık Gümüş güvenini kazandığı Japon kadından borç paralar istedi. Y.K, Mustafa Gümüş\'ün evli olduğunu öğrendiği gün yaklaşık 160 bin Dolar TL verdiği borç paralarını tamamının istedi. Gümüş parayı ödeyeceğini söyledi ama bir süre sonra telefonlara çıkmadı. Dolandırıldığını anlayan Japon kadın da suç duyurusunda bulundu. Açılan dava kapsamında ifade veren sanık Mustafa Gümüş, evli olduğunu müştekiye söylediğini ve evlilik vaadinde bulunmadığını savundu. Mahkeme ise sanık Gümüş\'ü \"Dolandırıcılık\" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 50 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Cezayı ertelemeyen mahkeme, sanık Gümüş\'ün yurtdışına çıkışını da yasakladı.



KARAR ONANDI

Bu karar üzerine Mustafa Gümüş İstinaf Mahkemesi\'ne başvurarak karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi de kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını,cezanın kanuni bağlamda uygulandığının anlaşılığını belirterek yerel mahkemenin kararını hiçbir indirime gitmeden onadı.

SANIK GÜMÜŞ \"KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞMAK İSTİYORUM\"

Kararın onanması üzerine sanık Mustafa Gümüş, yerel mahkemeye gönderdiği dilekçesinde \"Adli para cezasını ödemeye maddi durumum olmadığından kamuya yararlı bir işte çalışarak yükümlülüğümü yerine getirmek istiyorum\" dedi. İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde sanık Mustafa Gümüş hakkında verilen hükmün kesinleştiğini ve İnfaz Bürosu\'na gönderildiğini belirtti. Mahkeme, sanık Gümüş\'ün 20 Haziran 2018 tarihli dilekçesini Ceza ve Güvenlik Tedbirleri\'nin İnfaz Hakkındaki Kanunun 106-3 maddesi gereğince değerlendirilmek üzere İnfaz ve İlamat Bürosu\'na gönderdi. Ayrıca sanık Mustafa Gümüş\'ün hapis cezası da onandığı için önümüzdeki günlerde cezaevine girecek.

JAPONYA\'DA KADINLAR BİRBİRLERİNİ ŞU SÖZLERLE UYARMIŞTI

Öte yandan Japon kadınlar Twitter hesabı üzerinden şu sözlerle Mustafa Gümüş ile ilgili olarak birbirlerini uyarmıştı:\"Türkiyeyi seven Japonları dolandıran kötü dolandıcı\", \"Yaklaşınca kaç veya polisten yardım iste, en iyisi görmezden gel\" , \"İstanbul özellikle Mavi Camii veya Ayasofya çevresine gidecek planları olanlar Türk dolandıcıya dikkat ediniz. Türkiyeri seven Japonları altadan adam, Japonlara parası ve vucüdu için yaklaşır\", \"Ben ve arkadaşım Türkiye\'yi çok seviyorduk.Ama bu adamın bizi dolandırmasından sonra Türkiyeyei ve çok sevdiğimiz için şoktayız\", \"İyi derce Japonca konuşarak para ve vücudu amaçlayan kötü adam. Arkadaşım gibi acı çekmenizi istemem, dolandırıcıya dikkat ediniz.\"

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