DHA İSTANBUL - JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU:  30 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ



İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Ş.B.\'nin yurt dışından yasadışı yollarla yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddeye İstanbul\'da satmaya çalıştığını belirledi.

Avcılar\'da iş yeri bulunan Ş.B.\'nin uyuşturucu madde yüklü aracını dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için genellikle tenha ara sokaklara park ettiği belirlendi.

Harekete geçen jandarma ekipleri araçta yaptığı aramada bagajdaki bir çanta içerisinde paketlenmiş halde 30 kilo eroin ele geçirdi.

Operasyonu izleyen vatandaşlar, \"Allah sizden razı olsun, elleriniz dert görmesinö dediği duyuldu

Şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

