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DHA İSTANBUL - JANDARMADAN DRONE'LU UYUŞTURUCU OPERASYONU

  İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone kullanarak yaptıkları operasyonda hint keneviri ve esrar ele geçirdi

21 Ağustos 2017 12:54


 
İstanbul DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone kullanarak yaptıkları operasyonda hint keneviri ve esrar ele geçirdi.
Jandarma ekipleri Şile Değirmençayırı mahallesindeki evin bahçesinde hint keneviri yetiştirildiğini drone ile tespit etti. Bunun ardından yaptıkları operasyonda domates fidelerinin arasına gizlenmiş vaziyette ekili toplam 224 kök dişi hint keneviri ile evde yapılan aramada 500 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda evin sahibi İ.B. gözaltına alındı. İ.B. sevkedildiği adliyede tutuklanırken uyuşturucu ise ilçe tarım müdürlüğü görevlileri nezaretinde yakılarak imha edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyonun görüntüsü
 

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