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DHA İSTANBUL - İSTİHBARAT ŞUBE İLE MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBELERİNİN MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bu akşam saatlerinde İstihbarat ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri değişti

18 Eylül 2017 04:13

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde bu akşam saatlerinde İstihbarat ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri değişti. İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alınarak müdüriyet emrine çekildi. Yerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır getirildi. Küçükhıdır\'dan boşalan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Furkan Sezer atandı. 
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Murat Özbek ise Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

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