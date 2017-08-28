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DHA İSTANBUL - İŞTE O MEZAR TAŞI

* VATAN ŞAŞMAZ'I ÖLDÜREN KADIN 1 AY KENDİ İÇİN MEZAR YERİ YAPTIRDI

28 Ağustos 2017 19:21

* VATAN ŞAŞMAZ\'I ÖLDÜREN KADIN 1 AY KENDİ İÇİN MEZAR YERİ YAPTIRDI. ADININ YAZILI OLDUĞU MEZAR TAŞI HAFTALAR ÖNCE TUZLA MEZARLIĞINDAKİ  AİLE MEZARLIĞINA YERLEŞTİRİLMİŞ


Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA
Vatan Şaşmaz\'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Cenazeyi alanlar arasında bulunan yeğen Gürbüz Acar, \"Ne diyebilirim. 1 ay önce mezar yeri yaptırmış. Öleceğim demiş. Ben 2 senedir görmüyordum. Kuzenim anlatıyor, oradalarmış. Allah ile onların arasındaki bir şey. Sadece onu çok sevdiğini, evini satacağını her yerde onu gördüğünü söylüyordu.\" diye konuştu. Filiz Aker\'in cenazesinin Cuma günü kaldırılacağı Avrupa\'da yaşayan kardeşinini İstanbul\'a gelmesinin beklendiği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü
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- tuzla mezarlığında kendi adının yazılı olduğu mezar taşı

-Gasilhane
-Cenaze araçları
-Yeğeni ile röportaj
-Yakınları
Genel ve detay

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